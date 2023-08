Kráska ze Zlaté labutě se stává novou módní ikonou: Nádherné kousky si Beata Kaňoková vybírá sama

Beata Kaňoková se stává novou módní ikonou. Super.cz

Stává se jednou z nejlépe oblečených českých hereček a móda Beatu Kaňokovou opravdu baví. To dokázala i na snídani s dalšími hvězdami seriálu Zlatá labuť, v němž hraje roli prodavačky. Její zářivě barevné šaty jí chválil snad každý.

"Tyhle šaty jsou od návrhářky Terezy Rozálie Kladošové a měla jsem je půjčené už na karlovarský filmový festival, ale zapomněla jsem je vrátit. Objevila jsem je doma ve vaku, tak jsem si je dnes oblékla. Nakonec si je asi od ní koupím, protože mě opravdu baví," řekla Super.cz.

Na karlovarském festivalu, kam si s sebou vzala spoustu šatů od českých návrhářek, jsme ji ale moc neviděli.

"Je fakt, že jsem modelů měla dost, ale nakonec jsem to tam trávila ne úplně veřejně. Nosila jsem je na promenádě, ale moc to nikde vidět nebylo. Ale účel byl splněný aspoň v tom, že mě zastavovali lidé a ptali se mě, odkud ty věci mám, a to je taky fajn reklama," vysvětlovala.

"Na módu si potrpím, mám ji fakt ráda a asi jsem tím už docela známá. Outfity si řeším sama, stylistu nemám a musím říct, že vždycky, když se mě někdo snažil do něčeho obléknout, měla jsem pocit, že to nejsem úplně já. Sama vím, co je pro mě nejlepší," míní Beata, která je ke kompromisům ochotná jen v případě kostýmů v divadle anebo při natáčení, jak nám popsala i v našem videu.

Jak to v různých outfitech Beatě slušelo, se můžete podívat v naší fotogalerii. ■