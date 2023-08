Gabriela Lašková předvedla štíhlou postavu v obepnutém overalu: Pochlubila se i novým účesem

Gabriela Lašková se na módní přehlídce pochlubila novým účesem. Super.cz

"Ač je to k nevíře, tak těch modelingových nabídek na přehlídky je stále víc a já se tomu nebráním," usmívala se Gábina, která má po dvou dětech stále skvělou figuru. "Když stojíte vedle náctiletých dívek, tak je to trošku náročnější, ale furt to není tak špatné, takže se to nebojím ukázat. Není to o návratu k modelingu, dělám, co mě baví a nestresuji se ničím jiným," krčila rameny sympatická brunetka, která na veletrhu Styl a Kabo oblékla i velmi obepnutý overal.

"Občas mi chybí moderování a stálá práce, ale na druhou stranu není vůbec špatné vypnout zprávy a nenosit si je domů. Ale nenudím se a myslím, že ani nebudu, i když už budou od září chodit oba kluci do školky. Ted jsem si užila léto, myslím, že jsem měla poprvé opravdovou mateřskou. K tomu jsem se věnovala své zahradě a skleníku. Září snad už bude plné práce, uvidíme," popisovala.

Dokonce toho měla tolik, že nestihla jít půl roku ke kadeřníkovi. To zvládla až těsně před přehlídkou. "V tom jsem ostuda. Tu pravidelnou péči nezvládám a chodím až ve chvíli, kdy mi opravdu teče do bot a je ze mě prakticky blondýna ze zahrady, tak běžím za kadeřnicí, aby mě zachránila. Takže teď jsem čerstvě ostříhaná a reprezentativní," smála se Gábina, které zatím neuvažuje o tom, že by se vrátila ke krátkému sestřihu. "Kluci mě i rádi češou," uzavřela. ■