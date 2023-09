Kdy už do toho praští? Miroslav Šimůnek a jeho krásná snoubenka téměř dva roky po zásnubách promluvili o připravované svatbě

Miroslav Šimůnek a jeho snoubenka promluvili o svatbě. Super.cz

Mirek dal v zimě roku 2021 své vyvolené prstýnek, o svatbě uvažovali dokonce už i dříve. Do roka a do dne se ale veselka nekonala.

Jak to tedy vidí teď? „O tom už bylo řečeno mnohé, my jsme s tímto nápadem přišli před třemi lety, to je fakt,“ smál se Míra během rozhovoru pro Super.cz a jeho snoubenka si přezvala slovo. „Té práce je aktuálně tolik a my bychom si tu svatbu chtěli užít. My jsme opravdu doposud neměli čas. Rozjet nadaci, další aktivity, ten čas na to nebyl. My to zkrátka nechceme uspěchat,“ doplnila Alice.

A jak to mají se žárlivostí? Míra, jakožto pohádkový princ, má stále nespočet fanynek a Alice je atraktivní žena, která o nápadníky nemá nouzi. „Já jsem velmi přející člověk. Možná proto nám to tak klape. Jsem velmi ráda, že ten Mirek ty fanynky má. Já bych mu to nechtěla odepřít. Líbí se mi to a jsem na to hrdá. Mám vedle sebe člověka, který je oblíbený, který se líbí a má určitý druh popularity. To je úplně v pořádku,“ reagovala Alice a za tuto odpověď dostala od Mirka polibek. ■