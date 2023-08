„Bože, jak to děláte?“ Daniela Peštová (52) fanoušky uchvátila fotkou v bikinách na pláži

Daniela Peštová se ukázala jen v plavkách. Michaela Feuereislová

Daniela je snad prototypem dokonalé ženy. Má bezchybný vztah se známým muzikantem, doma se stará o celou rodinu a navíc se jako supermodelka stále udržuje ve výborné kondici. A to i přesto, že velmi často a ráda stojí u plotny. „Vařím tak, abychom měli dvakrát denně teplé jídlo, obědy i večeře. Baví mě jít v sobotu na farmářský trh a mám vymyšlené, co budu vařit celý týden. To je takový můj rituál," prozradila v únoru Super.cz s tím, že sice nevaří knedlíky, ale jinak není žádné jídlo, které by doma bylo tabu.

Samozřejmě se ale věnuje své tělesné schránce, což během karlovarského festivalu prozradil i její manžel. Ten sportuje rád a stejně to má podle něj právě i Daniela. „Chápe, co se od ní vyžaduje, a má ráda své povolání. Má to i své logické důvody,“ řekl. I sama Daniela před časem promluvila o tom, že se modelingu stále věnuje. „Čím je člověk starší, tím je nabídek méně. Ale modelka může pracovat, i když je jí šedesát nebo sedmdesát. Určitě to ale není na stejné úrovni, jako když je vám sedmnáct, a teprve začínáte.“

A jak tráví rodina léto? Topmodelka podle vlastních slov tráví čas nejraději doma s celou rodinou, právě teď si ale užívá slunečních paprsků na břehu moře. A z pláže poslala fanouškům i vzkaz přes sociální síť. „Ranní káva na pláži,“ připsala k sérii snímků, na kterých sedí na písku a hledí do objektivu nebo do dáli. „Bože, jak to děláte?“ zní jeden z komentářů a i další Danielu opěvují. A mají proč. Trojnásobná maminka by své fotky z pláže totiž mohla ihned nechat publikovat v leckterém magazínu. ■