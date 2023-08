Velký životní krok vítězů Love Islandu! Páru se už zakrátko úplně změní život

Kvůli této blond kočce vítěz Love Islandu plánuje velký životní krok Super.cz

"Na to, že jsem si neuměl nikdy představit, že půjdu z Prahy, tak tenhle bloňdatej bonus mi dal tolik důvodů, abych z Prahy odešel, že se stěhuju za ní do Brna. Jdeme od září do svého bydlení," prozradil Super.cz Kryštof, který si tak bude muset hledat i novou práci. Doposud pracoval jako fitness trenér v jednom pražském centru.

"Těším se na to. Je jedno, kde se zrovna nacházíš, záleží na tom, s kým tam jsi. Je mi jedno, kde budu," dodal ke stěhování z Prahy do Brna.

Pár také prozradil, na co padly peníze z výhry v Love Islandu. "Cestování a něco se ušetřilo. Koupil jsem si auto. A něco půjde do bydlení," dodal Kryštof Novák. ■