Superchat: Drsné podmínky Zorky Hejdové pro moderování Love Islandu. Luxusní vila, letenky, hlídání i honorář snů

Zorka Hejdová byla hostem talk show Superchat. Super.cz

Pro moderátory to je splněný sen. Skvěle placená práce a dovolená k tomu. Jak to vnímá Zorka? To prozradila moderátorce Gabriele Wolfové (43)v naší talk show Superchat.

"Těšíme se moc. Je to skvělý čas strávený jak pracovně, tak s rodinou, která si užije dva měsíce u moře. Můj dvouletý syn je u vody nejšťastnější. Je to ideální způsob, jak si užít práci i čas s rodinou. Je to pro mě práce snů," řekla Super.cz Zorka.

Prozradila také, co si musí hradit sama, a co naopak platí televize. Překvapí vás, že téměř vše včetně letenek pro rodinu jde za televizí. Stejně tak pronájem luxusní vily, kde bude Zorka s rodinou bydlet. "Je asi dvacet minut od místa natáčení, chtěli jsme mít trošku soukromí," říká Hejdová.

"Vše jde za Novou. Je to logické, když vykonáváš práci, která je mimo republiku. Kdybych si měla platit letenky i ubytování, tak by mi při těch podmínkách moc nezbylo. A bez rodiny by to nešlo. Bez malého bych neodletěla a s malým bych to sama nezvládla, to natáčení je mnohdy dlouhé. Musím mít pomoc," vysvětluje moderátorka, které za moderování náleží samozřejmě honorář. Ten Zorčin je podle našich informací v řádech statisíců.

"Babičky budou přilétat na pomoc. Můj muž Míra vyrazí se mnou, ale bude muset občas létat do Čech za prací, má zde spoustu závazků. A to bude ta chvíle, kdy přiletí moje maminka nebo jeho maminka," dodala Hejdová. ■