Na Instagramu vydělává statisíce měsíčně! Zorka Hejdová otevřeně promluvila o svých honorářích

Přesto vás překvapí, že její hlavní obživa je v jiném oboru. Zorka Hejdová podrobnosti prozradila moderátorce Gabriele Wolfové (43) v naší talk show SuperChat. Největší peníze Zorka vydělává na sociálních sítích.

"Je to velká část obživy. Netajím se tím. Ale je to vlastně trošku smutné, že honoráře v této sféře jsou posunuty úplně někam jinam a moderování zaostává. Radši bych si víc vydělala jako moderátorka, ale je to tak, sítě jsou větší byznys," řekla v Superchatu Hejdová.

A prozradila také, jak vysoké jsou její honoráře. Měsíčně si vydělá stovky tisíc korun. "Záleží na objemu spolupráce. Bavíme se v řádech desítek tisíc korun od jednoho klienta, při objemnější spolupráci je to v řádech statisíců," říká otevřeně.

Přiznává, že je za to ráda, především proto, že už nezvládá moderovat tolik akcí jako v minulosti, kdy neměla syna.

"Než jsem měla dítě, tak jsem měla pět akcí týdně. Dnes žiju jinak. Akce už si pečlivě vybírám, už nejedu na otočku do Ostravy, protože vím, že to je čas, který pak nemůžu trávit se svým synem. Tahle pozice se změnila. Akce jsem kvůli synovi osekala," dodala v Superchatu Hejdová. ■