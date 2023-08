To jsou ale drápky: Ivana Chýlková předvedla perfektní modrou manikúru. Teď si to můžu dovolit, říká

Ivana Chýlková Super.cz

Herečka Ivana Chýlková (59) se na tiskové konferenci k nové řadě seriálu Osada, v němž ji opět uvidíme jako spisovatelku Lucii, předvedla ve vychytaném outfitu, který doplnila nápadnou manikúrou. Dlouhé nehty si nechala nalakovat modrou barvou. Je vidět, že nemusí vykonávat manuální práci, která by jí nehtíky zničila.

Na natáčení Osady, které probíhalo minulé léto, má ty nejkrásnější vzpomínky. Chalupu mají i v rodině, ale pracovat na zahradě tam naštěstí nemusí. "Teď jsem tam dlouho nebyla, protože tančím, tak si ty nehty můžu dovolit. Ale i na chalupě mám volno, což znamená, že odpočívám duševně i fyzicky," má to dobře zařízené Chýlková.

"Zahradě jsem se pokoušela věnovat, ale opravdu to nešlo, dařilo se tam především plevelu. S tím bojovat nemůžu a vyhrál. Máme zahradníka, který chodí tak dvakrát do roka. Udělal nám tu zahradu tak, aby tam porost a květiny rostly a žily bez naší pomoci, protože jinak bychom to zahubili," upřesnila.

Kromě tréninku na StarDance teď ještě Chýlkovou čeká premiéra seriálu Víťaz, který jako jediná Češka natáčela s Janem Hřebejkem na Slovensku, a o kterém se rozpovídala v našem videu. Hraje maminku třech dcer, takže si prý konečně užila to, jak to vypadá v domácnosti, kde nejsou jen samí muži, kterou má sama doma. ■