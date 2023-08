Česká Edith Piaf nás pozvala do svého domu: Po složení akontace jí na účtu zůstalo patnáct tisíc

Česká Edith Piaf ukázala bydlení. Tento dům koupila před 17 lety Super.cz

Muzikálová zpěvačka Radka Fišarová (45) bydlí ve svém domě za Prahou už 17 let. Koupě a první splátky ale nebyly finančně jednoduché a česká Edith Piaf, jak se Radce přezdívá, je tedy ráda, že má toto náročné období za sebou.

„V tu dobu byly hypoteční sazby nasazeny také hodně vysoko, ale já jsem si přála pořídit si tento domeček a strašně jsem pracovala. V té době jsem měla osm volných dní v roce včetně Vánoc. Potom jsem k poslednímu prosinci odevzdala akontaci a prvního ledna jsem měla na účtu 15 tisíc věděla jsem, že mě brzy čeká šílená první splátka. Za dva měsíce jsem z toho měla žaludeční vředy. Potom jsem si ale řekla, že to zvládnu, hecla jsem se a řekla si, že to byl můj sen a začala jsem se radovat, že tu mohu být. Mám krásný domeček se zahrádkou a za brankou hned cyklostezku a dětské hřiště,“ svěřila se Super.cz

V domě Radka žije se synem Oskarem, který v září půjde na druhý stupen ZŠ, a také s kočkou Eliškou. Právě jí patří trampolína, kterou mají na zahradě. „Z trampolíny se stalo zázemí pro naši kočku Elišku, která to tam miluje. Trošku se bojím, že se jí ostatní kočky vysmívají, ale ona vyběhne ven a jde přímo tam. Oskar už tam dneska moc neskáče,“ smála se.

Radka, která aktuálně září v muzikálech Okno mé lásky, Edith – Vrabčák z předměstí, či ve svém vlastním recitálu Ničeho nelituji - Pocta Edith Piaf, ví přesně, jakou věc v domě má úplně nejraději. „Moje pianino. To jsem si přivezla z dob, kdy jsem ještě bydlela s rodiči na Černém Mostě. Jiné se nedalo sehnat a já začala studovat konzervatoř. Je to moje láska, nechala jsem ho zrekonstruovat, je tu sem mnou a je to duše tohoto domu,“ doplnila Fišarová. ■