V covidu začala studovat, teď se česká Edith Piaf pochlubila červeným diplomem: Jsem asi šprtka, usmívá se

Česká Edith Piaf má po promoci. Pochlubila se červeným diplomem.

Nyní se usměvavá umělkyně pochlubila červeným diplomem, který dostala na promoci jen pár hodin před naším rozhovorem.

„Jsem moc ráda, že jsem dostala krásné červené desky. Opravdu jsem asi šprtka. Pomohli mi v tom ale i moji úžasní spolužáci, protože když jsem třeba chtěla nějakou známku nechat být a říkala jsem si, že tam ta trojka klidně může zůstat, tak mě hecli, abych to vylepšila. Takže to není jen moje zásluha,“ smála se zpěvačka během rozhovoru pro Super.cz.

Obor si Radka zvolila, protože je už několik let mentorkou hudebního projektu, který spolupracuje se základními uměleckými školami.

„Studovat jsem začala v covidu, jinak bych neměla odvahu, že by na to nebyl čas. První půlrok byl docela fajn a pak se to rozjelo a začalo to být docela náročné. S mojí kapelou jsme dotáčeli česko-francouzské CD a můj syn Oskárek potřeboval maminku, která funguje. Když jsem dopisovala závěrečnou práci, syn říkal, že je skvělé, že už nebudu studovat. Byl ale jinak úžasný pomocník a velká podpora, takže i jemu ty červené desky patří,“ dodala zpěvačka, která aktuálně září v několika muzikálech a pro fanoušky připravuje vánoční desku. ■