Italové mít radost nebudou: Kanyeho žena vyměnila průhledný top za ještě průhlednější podprsenku

Bianca Censori si s cenzurou hlavu neláme... Profimedia.cz

Designérka si z toho evidentně nic nedělá. Bouři totiž vzbudil především komplet tělových legín a topu, ve kterém bylo vidět její poprsí. Legíny si oblékla i další den, top vyměnila za ještě průhlednější sportovní podprsenku. A tentokrát přes hrudník ani neměla pás od tašky jako posledně... Outfit pak doplnila bílými lodičkami.

Zda si je Bianca vědoma toho, že za odhalování riskuje tučnou pokutu, není jasné.

West byl oproti tomu zahalený do černé, a to doslova od hlavy k patě. Hlavu měl totiž omotanou tričkem či šátkem a na sobě měl i bundu. Jestli chtěl Kanye zůstat inkognito, nepovedlo se mu to. ■