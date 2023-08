Pamatujete si rosničku Romanu Vítovou? Její dvanáctiletá dcera je celá ona! Petr Jákl ji poprvé vyvedl do společnosti

Petr Jákl vyvedl poprvé do společnosti svoji dvanáctiletou dceru! Je to kopie své maminky, bývalé rosničky Romany Vítové Super.cz

Producent a režisér Petr Jákl (49) se poprvé objevil ve společnosti s dvanáctiletou dcerou Elisou. Ta jako by z oka vypadla své mamince, bývalé rosničce Romaně Vítové (46). "Elisa je se mnou poprvé takhle na akci. A ano, je po mamce, druhá dcera Sofinka je zase po mně," řekl Super.cz Jákl na premiéře Onemanshow: The Movie.

Ani jedna z dcer ještě nehrála v žádném jeho filmu. Jak Elisa ale prozradila, přála by si to. "Nikdy jsem je neobsadil. Držím je od toho. Doma ale stále natáčíme videa pro zábavu. Že bychom ji někam cpali do filmu, to zatím ne," prozrazuje Jákl a dcera ho hned doplnila. "Chtěla bych hrát," usmála se Elisa.

Léto rodina netrávila překvapivě nikde u moře. "My v létě nikam nejezdíme. Milujeme to na chatě, jsme tam s rodinou. Já dva měsíce nepracuji, maximálně po telefonu, ale nemusím nikam chodit a někoho potkávat," dodal Jákl. ■