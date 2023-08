Po změně účesu je k nepoznání! Slavná modelka vypadá jako rocková hvězda

Táňa Kuchařová Michaela Feuereislová

Zatím si ale tento účes vyzkoušela jenom na chvíli, a to díky práci. „Moje nová kolekce je v Glam rock stylu, tak jsme změnili image, zatím jen malá ochutnávka a fotky z backstage. Moc jsem si tu změnu na pár dní užila, za mě super změna, ale byla to jenom paruka. Do reálu by to pro mě byl moc velký rock n roll,“ smála se Táňa, která se i přes chválu lidí kolem sebe ráda vrátila ke svým vlasům.

O prázdninách se tato kráska zkrátka nezastavila, proto o osobním životě zatím vůbec nestihla uvažovat. „Pár dní jsem pobývala pracovně v Berlíně, kde s týmem zase dávám dohromady nové návrhy na další sezónu. Navrhuju oblečení z recyklovaných materiálů, používáme veganskou kůži, je to kvalitní oblečení, které můžete nosit hodně dlouho, i o tom slow fashion, kterou navrhuji, je,“ doplnila modelka během rozhovoru.

A co na tento účes říkáte vy? Měla by do tohoto looku jít Táňa natrvalo? ■