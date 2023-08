Poslední den s břichem: Dominika Myslivcová vyrazila s partnerem do porodnice

Dominika Myslivcová porodí syna plánovaným císařským řezem. Foto: Instagram D. Myslivcové / se souhlasem

A je to tady! Dominika Myslivcová (28) má před sebou poslední den jako dva v jednom. Se svým partnerem Zdeňkem totiž vyrazili do porodnice na plánovaný císařský řez. „Už odpočítávám. Opravdu je to v těch vedrech dost náročné,“ řekla nedávno Super.cz.

Známá blondýnka váhala, zda bude tento krásný den D sdílet i se svými fanoušky. Nakonec se rozhodla, že ano.

„Tak a je to tady, jdeme si pro tu naši malou lásku. Je možný, že si to stále ještě neuvědomuji? Dlouho jsem přemýšlela, jestli vám prozradím den D ještě před. Nejprve jsem si říkala, že asi ne, ale teď cítím, že chci, ať to víte a “prožijete” ten den se mnou. Přece jen, už to s některýma táhnu řadu let a vím, že tady mám spoustu lidí, co byli a budou vždy se mnou,“ napsala budoucí maminka malého synka na sociálních sítích s tím, že před porodem pociťuje i přirozený respekt.

„Čeká nás velký krok do neznáma a já vůbec nevím, co očekávat. Od porodu, od mateřství, vlastně od všeho. A trošku se začínám bát, ale to je asi přirozené. Takže prosím všechny. Zítra na nás moc, moc myslete. Poslední den s břichem,“ dodala Dominika Myslivcová, která si ještě několik dní před porodem dopřála společenskou událost a příjemný víkend na lodi s přáteli. ■