To bude mejdan! Syn Slováčka a Patrasové oslaví 40. narozeniny. Určitě přijdou oba, říká Felix ml.

„Přijde mi, že ten život teprve začíná,“ smál se během rozhovoru pro Super.cz. Kulaté narozeniny chce oslavit veřejně. „Všechny zvu do Divadla Semafor 14. září, tam budu mít takovou oslavu. Je to veřejně přístupné a můžete přijít všichni,“ dodal se smíchem.

V září se tak můžeme těšit na okamžik, kdy se jeho rodiče Felix a Dáda opět sejdou na veřejnosti bok po boku. „Určitě, dorazí oba,“ dodal Felix na otázku ohledně rodiny.

My si společně povídali během odpoledne na bobových dráhách, kam Felix mladší dorazil podpořit šestnáctiletého handicapovaného fotbalistu Milana, kterému byl předán šek na rehabilitaci po zánětu míchy. A jak to má Felix mladší se sportem? To se dozvíte ve videu. ■