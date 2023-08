Kvůli rekonstrukci domu si dal režisérskou pauzu: Doma ale musí manžel Veroniky Arichtevy dělat kompromisy

Biser Arichtev promluvil o tom, jak se s manželkou dohadují o rekonstrukci domu, i o natáčení Super.cz

Kvůli dokončení rekonstrukce jejich domu si dal režisér Biser Arichtev několikaměsíční pauzu v práci. Teď už opět točí seriál Zlatá labuť. V našem rozhovoru jsme probrali to, jak se shodnou v zařizování domácnosti s manželkou, herečkou Veronikou Arichtevou (37), i to, jaký je na place.

"Vypadá to, že se vracím, a to do dobrých časů. To, co jsem měl zatím možnost udělat, je lepší, dramatičtější a napínavější, takže se na to vlastně dost těším. Vždycky je to tak, že se něčemu věnujete, a když toho začnete mít plné zuby, začnete dělat něco jiného," připomněl práce na rekonstrukci domu.

"S barákem už finišujeme, máme namontované garnýže, teď se montuje nábytek a postupně už se začneme přesouvat. Teď už to nechávám na Verče. Má už vybrané i všechny dekorační věci, které potřebuje mít. Navíc nám porodila paní architektka, tak to bude hodně na ní. Děláme takové obchody: Když chce něco, co se mi nelíbí, tak mi to za něco vymění. Třeba jsme měnili barvu zdi za zařízení koupelny. Ale například na dřevěných podlahách jsme se shodli. Myslím, že nakonec jsme vybrali všechno skvěle," svěřil.

Pokud jde o režisérskou práci, ke kompromisům už tolik ochotný není. "Tam už musí být jeden směr a někdo musí říct, jak to bude. A to jsem já. Autoritu jsem si dlouho neužíval, rád s lidmi vycházím normálně v přátelském duchu. Naštěstí mám kolem sebe lidi stejně nastavené a prostředí je přátelské furt. Křičím jen ve chvílích, kdy už je ta atmosféra ve štábu až příliš uvolněná. Všude jsou nějaké hranice a nemůžeme z toho mít cirkus," prozradil Biser s tím, že Zlatá labuť je aktuálně jediným projektem, na němž pracuje, aby během stěhování netříštil síly. ■