Prodavačka Eva ze Zlaté labutě bojuje s psychikou: Pořád chodím na terapie, svěřila krásná Beata Kaňoková

Herečka Beata Kaňoková bojuje s psychikou a chodí na terapie. Super.cz

Není to ani rok, kdy přiznala, že si prochází osobní krizí a nachází se v bodě života, kdy neví, co dál. Zdá se, ale že se s tím krásná herečka Beata Kaňoková, kterou v poslední době televizní diváci vídali jako prodavačku Evu Duškovou v seriálu Zlatá labuť, dokázala popasovat.

Určitě jí pomohlo i to, že si naordinovala léto bez práce. "Bylo ryze odpočinkové, nic jsem nedělala. Potřebovala jsem to, takže jsem si užívala dcery a partnera. Bylo to skvělé," řekla Super.cz. "Pořád chodím na terapie, protože si myslím, že je to zdravé. Ale jinak musím říct, že můj život je teď krásný oproti minulému létu. Určitě se posunul k dobrému a jsem šťastná," svěřila.

"Myslím, že mi pomohly jednak terapie a pak nějaké vlastní nastavení a změny, pro které jsem se v životě rozhodla. Prošla jsem si nějakými těžkými věcmi a posílilo mě to. Někdo to třeba nezvládne a pak se v tom plácá hodně dlouho a já si myslím, že jsem si z toho vzala to dobré, a jsem ráda, že se to všechno stalo," dodala.

Beata se těší i na novou divadelní roli. "Jde o hru v Divadle ABC podle knihy Eleny Ferrante Geniální přítelkyně. Myslím, že to bude krásné a určitě na to všechny zvu," uzavřela Beata Kaňoková. ■