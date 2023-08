Drsné hejty poté, co se Krainová začala ukazovat nahá na erotické platformě! Klesla jste, jste laciná a bez úrovně!

Simona Krainová Foto: Se souhlasem S. Krainové

Okamžitě se totiž začaly množit zprávy, že to nemá zapotřebí. "Ještěže naše mamka má v 55 letech radost z vnoučat a ne z takových pí*ovin," napsala Simoně jedna ze sledujících. "Tohle je podle mě bez úrovně. Nemáte to zapotřebí," napsala další.

Podobných zpráv přišlo více než sto. "Nechápu, že to máte zapotřebí. Prodávat svoji důstojnost a ještě tomu říkáte umělecká díla. Hodně jste klesla, vypadáte teď jako laciná dáma," zní názor jedné ze Simoniných fanynek.

"Je to o morálce a důstojnosti. Opravdu si potřebujete vydělávat takto? Zařadit se mezi holky, co nikdy nic nedokázaly? To se opravdu snížíte na jejich úroveň?" dodala další.

Simona plánuje ukazovat hlavně akty, které by ji na Instagramu smazali. Jak přesně s nahotou naloží dál, na to si budeme muset počkat. ■