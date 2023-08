Slavní reagují na nečekaný odchod Vašo Patejdla (†68): Peter Nagy sdílel poslední fotku před smrtí

Peter Nagy a Vašo Patejdl Foto: archiv P. Nagyho

Smrt legendárního hudebníka zasáhla jeho slovenského kolegu Petera Nagyho (64), který se s Vašem setkal na jednom pódiu před pár týdny. „Jen před třemi týdny jsme stáli na společném pódiu. Toto je poslední foto ze šatny s tebou kamaráde a obdivovaný kolego. Šťastný let do krásného nekonečně, Vašo, je mi smutno. Budeš nám velmi chybět,“ svěřil se Peter Nagy.

Smutná zpráva zasáhla také zpěvačku Ilonu Csákovou (52). „Šťastnou cestu do Ztraceného ráje; milý Vašo. Znali jsme se déle než 30 let. Vybavuji si z těch bezpočtu setkání s Tebou např. natáčení Duhové desky v Ostravě, naše společné Československé vystupování v Severní Korei. Málokdo ví, že jsme se narodili jen 45 km od sebe: já v Chebu, Ty v Karlových Varech! Každé setkání s Tebou mám uložené v sobě, protože jsi byl opravdovým profíkem, gentlemanem, úplně normálním, slušným a obyčejným chlapem, navíc s přesahem geniálnosti ve skladbách, které jsi složil a vypustil do světa,“ napsala umělkyně na sociální síti.

„Poznal jsem ho pracovně při několika projektech a znal jsme ho nako neskutečně pohodovýho a usměvavého člověka. Byl na mě vždycky milej a práce s nim byla neformální a pohodová. Byl to pro mě Bohem políbenej člověk. Měli jsme se setkat znovu při jednom chystaném projektu a upřímně na něj jsem se na tý práci těšil asi nejvíc. Dneska mě to zaskočilo, pořád nevím, jak to zpracovat,” řekl Super.cz zpěvák Jan Kříž.

S Vašem se znal i houslista Pavel Šporcl (50). "S Vašem jsem se znal díky Tenisové akademii Petra Huťky, která se každoročně koná v Přerově. Hráli jsme tenis, popíjeli a bavili se o hudbě. Byl to skvělý člověk a muzikant. Bude mi chybět jeho moudrost i klid," dodal Šporcl.

V šoku byla i Leona Machálková (56). „Nemohu uvěřit, že jsi odešel… tolik mě to zasáhlo, drahý Vašo…Upřímnou soustrast rodině,“ napsala zpěvačka. „Zemřel Vašo Patejdl, skvělej muzikant a hodnej kluk. Čest jeho památce,“ napsal frontman skupiny Olympic Petr Janda.

Zavzpomínal také Michal David (63). „Bohužel nám náhle odešel do muzikantského nebe náš kamarád, skvělý muzikant, vynikající skladatel, a hlavně úžasný člověk, Vašo Patejdl.

Byla to pro mě dnes moc smutná zpráva. A tak mu vzdávám hold tam nahoru. Vašo, měl jsem Tě moc rád, budu na Tebe jen v dobrém vzpomínat a budeš nám tady moc chybět,“ nechal se slyšet hitmaker. ■