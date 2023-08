Hvězda muzikálů Vaša Patejdla truchlí! Díky němu se naše cesty s manželem spojily, pláče Míša Tomešová

Roman Tomeš a Michaela Tomešová se dali dohromady v muzikálu Vaša Patejdla Michaela Feuereislová

"Zrovna včera jsem ještě byla na Slovensku u známých a vyprávěla jim příhody ze studia, když jsme nahrávali CD Voda a krev nad vodou a dneska tohle...," řekla Super.cz Míša Tomešová (32), která v muzikálech hrála i se svým manželem Romanem Tomešem.

Právě tam se dali rodiče dvou synů dohromady. "Milý Vašo, i díky vám a vašim písním se naše cesty s Romanem spojily. Děkujeme, že je můžeme zpívat, děkujeme za vaše vřelá slova, jak na Osmém světadílu tak na Vodě. Šťastnou cestu," dodala Tomešová.

Slzy neskrývá ani režisér Ján Ďurovčík, který s Patejdlem mnohokrát spolupracoval. "Nevím, co v tuto chvíli říct, odešel mi přítel, opravdový přítel. Slovensko přišlo o génia, je to skoro nemyslitelné, že už nic nevytvoří. Pro mě to byl největší partner, když jsme dělali spolu muzikály. Měli jsme spolu dělat další muzikál. Je to jediný Slovák, který dosáhl celosvětového úspěchu. Vím, že každý jednou odejde, ale toto je hrozně brzy," řekl Super.cz režisér. ■