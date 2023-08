V 9. měsíci má nahoře 20 kilo! Dominika Myslivcová hned po porodu plánuje dřepovat u televize!

Dominika Myslivcová Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Dominika Myslivcová (28) má už za pár dní termín porodu. V 9. měsíci odhaluje neustále bříško. "Hlavně je úžasné, že na akcích konečně nemusím zatahovat břicho. To je nejlepší, co může být," řekla Super.cz influencerka.

Přiznává ale, že už se těší, jak po porodu začne makat na postavě. "Poslední dny bez výčitek. Než teda najedu zase na režim, cvičící program stažený, tak už se jen dokopat," prozradila Dominika, která v těhotenství přibrala dvacet kilogramů.

"Nakonec jsem přibrala dvacet kilo. Kdyby by mi to někdo řekl úplně na začátku, tak asi chytnu paniku. Ale můžu říct, ani mi to tak nepřijde, holt prostě budu dřepovat u televize o sto šest," dodala Dominika.

Influencerka už dříve prozradila, že rodit bude císařským řezem. Za to to od svých sledující pořádně schytala. "V životě by mě nenapadlo, kolik emocí umí vyvolat císařský řez. Kdykoliv otevřu komentáře, vyskakují na mě zprávy, kde mě někdo poučuje, moralizuje. Je to snad každého věc. Ať si každý rodí, jak chce," byla v šoku Myslivcová. ■