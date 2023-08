Tohle tělo dlouho samo nezůstane! Veronika Kopřivová po rozchodu s otcem dcery prozradila, jak dře na postavě

Veronika Kopřivová Super.cz

Modelka Veronika Kopřivová (32) měla vždy postavu snů a mohla se pochlubit i pekáčem buchet na břiše. I po porodu dcey Elly se do formy vrátila velmi rychle. Jak sama ale říká, zadarmo postavu rozhodně nemá.

"Genetiku moc nemám, nikdy jsem neměla. Postavu jsem vždycky měla vydřenou. I před těhotenstvím jsem cvičila několik let pravidelně, makala jsem," řekla Super.cz Kopřivová, která i nyní pravidelně cvičí.

Za to, že se tělo vrátilo tak rychle formy prý vděčí tomu, že roky dřela. "Tělo mi to vrací. Má pamatováka a musím říct, že docela dobrého. Ví, co jsem mu předtím dávala," vysvětluje. "Neříkám ale, že stačí málo, musím něco dělat, abych si udržela figuru," dodala Kopřivová. ■