Hanychová a Soukup v šoku: Zatímco byla Agáta na pláži, v jejich vile řádili zloději! Případ řeší policie

Agáta Hanychová řeší v Marbelle velké nepříjemnosti. Foto: Instagram Agáty Hanychové / se souhlasem

Informaci přinesl web TN.cz s tím, že případ řeší policie a ví o něm i česká ambasáda. Agáta řádění lapků Super.cz potvrdila.

„Ano, je to pravda, vykradli nás, když jsem byla na pláži. Vzali mi zbytek mých šperků, co mi neukradli před třemi lety v Praze. Snad to někomu pomohlo, hodinky můžu mít i v mobilu,“ řekla Super.cz. „Nelpěte na věcech, hlavně, že jsme v pořádku,“ dodala maminka tří dětí.

Nejstarší Kryšpín je u svého otce Mirka Dopity na Bali, dcery Mia a Rozárka jsou s Agátou. „Víc k tomu nechci říkat,“ dodala Hanychová. ■