Umřely mi nehty na palcích: Richard Krajčo už se stihnul ve StarDance pořádně zranit, promluvil o otřesu mozku

Richard Krajčo a Dominika Rošková promluvili o StarDance Super.cz

„Latina je svobodnější v pohybu, s koordinací mám občas ještě trochu problém, hlavně s držením rukou ve standardech,“ svěřil se nám Richard Krajčo s tím, že už měl na parketu pár karambolů. „Už jsem měl několik příhod. Jedna je spojená s botami. Umřely mi nehty na palcích. Musel mi je kamarád doktor přijet odvrtat a sdělil mi, když ještě vypadaly živé, že už jsou mrtvé. Zjistil jsem po pár dnech, že je to pravda a rostou mi pod nimi nové a že se to samo vymění. Musel jsem si koupit větší boty,“ svěřil se Super.cz zpěvák, který se snaží makat, jak se jen dá.

„Snažíme se trénovat 5 dnů v týdni 4 hodiny, maximálně 5 denně, Richard má stále své koncerty a představení,“ řekla nám s úsměvem Dominika Rošková, která byla v šoku z toho, že její taneční partner vydržel trénovat s bolavými palci a v nepadnoucích botách. To však netušila, že jí Richard na parketu bude šokovat ještě víc.

„Byl jsem strašně aktivní a chtěl jsem zasahovat do choreografie a vymyslel jsem takový prvek, rozběhl jsem se po tanečním sále, byl to takový fotbalový skluz,“ svěřil se Richard s tím, že to nevyšlo tak, jak chtěl. „Jak jsem měl ty botu kluzké, tak jsem vyhodil obě nohy a dopadl jsem hlavou o zem,“ prozradil zpěvák dnes už s úsměvem.

„Bylo to hrůzostrašné, jeho hlava bouchla o parket a vyletěla,“ dodala Dominika k úrazu svého tanečního kolegy. Richard se však po pádu velmi rychle oklepal. „To jsem se i trochu bál, myslím, že jsem měl možná malý otřes mozku, ale musel jsem ji odvézt domů, tak jsem s tím nic nedělal. Od té doby si dávám větší pozor, není to jen tak, ten pohyb na parketu,“ řekl s humorem Krajčo. ■