První společný rozhovor fešáka ze Zlaté labutě a kočky z MasterChefa: Prozradili detaily své lásky

Dozvěděli jsme se tak, že první rande měli v restauraci, kam Adam Veroniku pozval, i to, jak společně tráví čas. Užili si ho zejména na dovolené na Azurovém pobřeží, kde strávili deset dní. "Už mi to připadá dávno, ale načerpali jsme tam mnoho sil do našich dalších projektů. Zamilovali jsme si to tam," svěřila Besky. "Ale nebylo toho dost. Klidně bychom tam byli dalších deset," dodal Adam, kterému zachutnala i tamní kuchyně.

Nemohli jsme se nezeptat, jak si po boku kuchařky zvládá udržet svoji figuru. "Je fakt, že mám doma restauraci každý den. A do toho se snažím sportovat," vysvětloval Adam, který ke sportu přivedl i svoji partnerku. Doma spolu prý trénují jiu-jitsu. "Začali jsme spolu hrát golf, hrajeme tenis a biliár. Našli jsme hodně společných aktivit, " upřesnila Veronika.

Pár překvapil společným projektem, kterého se možná dočkáme. "Je možné, že se něco krystalizuje. Hodně teď Veroniku fotím, takže to možná někdy spatří světlo světa. Nefotím nikoho jiného než ji," prozradil Vacula, jehož opět brzy spatříme na televizních obrazovkách v oblíbeném seriálu.

"Začali jsme už točit a tím, jak byla první série o lásce, tak teď postavám půjde hlavně o život, protože doba přitvrzuje. Myslím, že diváci se mají na co těšit," nastínil. Své pracovní aktivity na poli gastronomie přiblížila i Besky, která se mimo jiné chystá vydat další sladkou kuchařku. ■