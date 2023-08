Pink podpořila rozvádějící se Britney Spears před vyprodanou halou. Její slova dojala fanoušky k slzám

Pink podpořila svou kolegyni. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jsou velmi rozdílné, a přesto je pojí velké sympatie. Zpěvačka Pink se netají tím, že Britney Spears obdivuje, a zastala se jí už v minulosti. Třeba když se Britney objevila v bizarním videu na Instagramu, kde cosi nesrozumitelně blábolila. Svět ji odsoudil, Pink o ní však prohlásila, že je to ta nejsladší osoba na světě a že ji bude vždycky ochraňovat. A poté, co vyšel dokument o životě Britney, ozvala se její kolegyně znovu. „Přála bych si, abych se mohla natáhnout a obejmout ji,“ řekla v pořadu Watch What Happens Live.

A teď je tady rebelka Pink pro svou přítelkyni znovu. Své sympatie jí vyjádřila během svého turné Summer Carnival, když vystupovala v Detroitu v Michiganu. V textu její písně Don’t Let Me Get Me v jedné sloce zpívá o tom, že je „unavená tím, že ji svět stále srovnává se zatracenou Britney Spears“. Pink ale text pozměnila a před vyprodanou halou místo slova „damn“ zaznělo slovo „sweet“, které můžeme přeložit jako milá nebo laskavá.

Takovou podporu hned zachytily mobilní telefony fanoušků a video z koncertu se stalo virálním. Fanoušci hojně děkují Pink za její podporu a nebojí se přiznat, že je takový krok dojal. „Pláču,“ „tohle mě dohání k slzám,“ „ach, takovou podporu potřebuje,“ nebo „je to úžasné, teď miluju Pink ještě víc za to, že tohle dělá,“ píší lidé.

Sama Britney se zatím příliš nevyjadřuje. Poté, co se její synové bez rozloučení přestěhovali na Havaj a opustil ji manžel, je ale určitě za každou podporu ráda. ■