Vztah Moniky Binias s dcerou Ornellou je na bodu mrazu: Nejsme v kontaktu, Charlotte má po zhubnutí těžší období

Monika Binias popsala aktuální vztah s dcerami. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Vztah Moniky Binias (51) s dcerou Ornellou Koktovou (30) je už nějakou dobu na bodě mrazu. A v tomto případě to vypadá, že se rodinné pouto zatím nadále nespojí. Což bylo znát i v nedávné Výměně manželek s Ornellou, která se ke vztahu se svou matkou nechtěla vůbec veřejně vyjadřovat, aby nerozjela mediální humbuk. "Já se s tím špinit fakt nechci,“ řekla tehdy Ornella se slzami v očích.

Monika Binias potvrdila, že se starší dcerou v kontaktu není.

„S Ornellou nejsem v kontaktu, začala jsem jí říkat Andersen, protože je to jedna velká pohádka a moc mě to nebaví. Vidím tam hodně účelovost. Když mě potřebovala, tak jsme měly nejlepší vztah a když se potom díky mně osamostatnila a získala Pepu, tak se otočila,“ řekla Monika Binias pro Super.cz svůj pohled na celou věc.

Pokud jde o její mladší dceru Charlotte Štikovou (27), tak s tou nějaký kontakt udržuje. Podle všeho si ale Charlotte aktuálně neprochází úplně růžovým obdobím.

„S Charlotte v nějakém kontaktu jsem. Má teď nějakým způsobem těžké období. Hledá se poté, co zhubla. Snad to dopadne všechno dobře a bude zase fajn. Teď to není růžové období, ale v kontaktu jsme,“ prozradila Monika, která žije se svým manželem ve Švýcarsku. ■