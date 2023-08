Vztah Veroniky Kopřivové a Mirka Dubovického je u konce. Modelčina první slova o životě po rozchodu

Veronika Kopřivová poprvé promuvila o rozchodu s otcem dcery a novém vztahu! Super.cz

„Není lehké to sdílet veřejně. Chtěli jsme na to čas a ten jsme se rozhodli, že nastal. Je to už delší dobu, co spolu netvoříme pár, ale zůstala nám ta nejdůležitější role. Jsme máma a táta. Dva fungující rodiče a zároveň přátelé. Míra je ten nejlepší parťák, kterého jsem kdy poznala, a já jsem šťastná a vděčná, že jsme spolu šli několik let životem a přivedli na svět naši dokonalou holčičku. Ell nás bude pojit už navždy.“

Pouhé dva dny před oznámením konce vztahu se ovšem Veronika po dlouhé době objevila ve společnosti na premiéře filmu Onemanshow: The Movie a na přímou otázku na rozchod tehdy odpověděla Super.cz takto: "Sama jsem překvapená z toho, co čtu. Od jisté doby jsem si řekla, že nebudu své vztahy probírat na sociálních sítích, nedělá to dobrotu."

V kuloárech se už hovoří o tom, že má modelka novou známost. "Nevím, kde se přišlo na to, že bych musela mít nový vztah. Mám dítě s Mirkem, nějakým způsobem tvoříme rodinu a víc se k tomu vyjadřovat nebudu," dodala na adresu Dubovického.

Modelky jsme se tedy zeptali na to, jestli je na novou lásku už připravena. "Malá je středobod vesmíru. Rozhodně to není tak, že bych šla do kláštera. Žiju hezkej plnohodnotnej život, nic nepostrádám, ani nic nehledám. Užívám si to," dodala Kopřivová. ■