Moderátorka Halina Pawlowská opět fotkou rozvášnila své fanoušky, tentokrát zaručeným způsobem

Halina Pawlowská Herminapress

Moderátorka a spisovatelka prožívá krásné léto a čas od času se svým sledujícím svěří s tím, co ji zrovna těší. Ať je to návštěva restaurace, nebo třeba pěkné šaty. Nedávno vzbudila velký rozruch právě v jedněch krásných šatičkách, když se vyfotila po boku kuchaře Přemka Forejta a ohromila svou štíhlou postavou i zářícím obličejem. I když později prozradila, že šlo hlavně o dobrý úhel, další fotkou dokázala, že jí to teď v létě opravdu sluší. Místo vestoje se tentokrát nechala vyfotit vsedě u stolu a v popředí se objevilo to, čemu moderátorka holduje nejvíce - dobrá krmě, konkrétně chodský koláč. A nechyběl ani pro Halinu typický humor.

„Dostala jsem chodský koláč, ale moc jsem toho v tom vedru nenachodila,“ napsala. A hned se dostavily i reakce fanoušků. „Hm, to bych si taky radši sedla ke kafíčku než se v tom vedru někam sápat,“ napsala jedna ze sledujících a další také komentovaly koláč. Někteří fanoušci ale na fotku, kde se moderátorka usmívá a dívá se svýma pronikavýma modrýma očima, reagovali i jinak. „Koláč ujde, ale vy jste bombastická, přijdete mi poslední dobou hezčí a hezčí, namísto koláče bych si nejraději pochutnal na vás, Halinko,“ komentoval jeden. „Paní Pawlowská, já vás miluji,“ mohla si přečíst v jiném. Takové komplimenty jistě musejí Halinu těšit. A její fanoušci už jsou jistě zvědaví, čím je ona potěší příště. ■