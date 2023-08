Ewa Farna neuvěřitelně prokoukla. Kila dole a štíhlý pas v modelu, který jí parádně sedl!

Ewa Farna Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Zpěvačka Ewa Farna (30) se na premiéře filmu Onemanshow: The Movie ukázala v outfitu, který sice absolutně nekorespondoval s předepsaným dress codem, tedy černo-žlutou kombinací, ale na druhou stranu Evě skvěle padnul. Zpěvačka vypadala, že je o pár kilo lehčí. Džínová sukně do pasu a třpytivý top jí neuvěřitelně sekly. Jasné je, že tentokrát to byla trefa do černého.