Talent nebo jen protekce? Angelina Jolie dala nejmladší dceři Vivienne práci. V patnácti míří na Broadway

Angelina a její dcera Vivienne Profimedia.cz

Takovou brigádu by asi bral každý. Dceři Angeliny Jolie (48) a Brada Pitta (59) je teprve patnáct let, už se ale pohybuje na nejslavnější divadelní scéně světa. Práci jí tam dala její matka, která je hlavní producentkou broadwayské muzikálové adaptace filmu The Outsiders z roku 1983.