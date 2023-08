MasterChef odhaluje další adepty na 2,5 milionu: Mezi finalisty je i krásná účastnice Miss

Finalistkou MasterChefa je i někdejší účatnice soutěže krásy Petra Kamencová. TV Nova

Třiačtyřicetiletá Petra je akční maminkou dvou dětí, která by v budoucnu chtěla vybudovat zdravou fast food restauraci a věnovat se edukaci v oblasti gastronomie. Petra je prý velmi soutěživá, v minulosti se účastnila i soutěže krásy Miss severní Morava, v níž se umístila na druhém místě.

Zdeněk (44) je sládek a miluje západočeský venkov a pivo. Dokáže prý ulovit kance, chovat kuřata i králíky a vypěstovat vlastní zeleninu a bylinky. Se svou partnerkou uzavřel dohodu, že když on se přihlásí do MasterChefa, ona to zkusí ve vědomostní show Na lovu.

Devětadvacetiletá kosmetička Žaneta má vaření jako koníčka i formu terapie, věnuje se také sociálním sítím. Preferuje italskou a vietnamskou kuchyni.

Jedenatřicetiletého Lukáše, jenž je majitelem reklamní agentury, do MasterChefa přihlásili kolegové, kterým zachutnalo, když jim uvařil na firemním výjezdu. Je prý křehký introvert, co píše básně. ■