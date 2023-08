Kate Beckinsale je po padesátce jako utržená ze řetězu: V průsvitných šatech tančila ve strip baru

Kate Beckinsale Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kate nejprve se svými přáteli vyrazila na večeři do luxusní restaurace Craigs a následně zavítala do strip klubu Whisky a Go Go na Sunset Boulevard v Los Angeles. Tam se hvězda Pearl Harboru, Underworldu nebo Van Helsinga pořádně odvázala, když se postavila na podium, začala tančit a navíc zazpívala píseň Jessie's Girl z roku 1980.

Přítomní hosté se nestačili divit, jak to před nimi hollywoodská hvězda roztáčí a navíc se mohli kochat její postavou v bílém spodním prádle, které prosvítalo pod tenoučkým materiálem jejích šatů.

Nestárnoucí herečka po rozvodu s režisérem Lenem Wisemanem, za nějž byla provdaná patnáct let, chytila druhý dech. Od té doby se po jejím boku objevují partneři o generaci mladší a i díky tomu, že její jediné dítě, dcera Lily Mo Scheen (24), je již dávno dospělá, herečce nic nebrání v užívání si krás života plnými doušky... ■