Neuvěřitelná proměna syna Arnolda Schwarzeneggera: Z cvalíka je nabušený fešák

Christopher Schwarzenegger prošel skvělou transformací... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Syn Arnolda Schwarzeneggera (76) a jeho bývalé manželky Marie Shriver (67) Christopher se od dětství potýkal s boubelatostí, kterou si ovšem přenesl i do dospělosti. Téměř tři roky poté, co se s kily navíc rozhodl dnes pětadvacetiletý mladík zatočit, je z něj někdo úplně jiný. Nejmladší z pěti hercových potomků navíc v úterý předvedl i zbrusu nový sestřih, a to jak jinak, než cestou do posilovny, která je již nějaký čas nedílnou součástí jeho života.