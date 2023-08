Takhle jste ji ještě neviděli: Snowboardistka Adamczyková v šatičkách předvedla na parketu StarDance sexy nožky

Eva Adamczyková a Jakub Mazuch Super.cz

Profesionální sportovkyně je ve skvělé kondici, nejvíc ji tak na začátku trénování daly zabrat taneční střevíce. „První dva týdny pro mě byly náročné hlavně kvůli podpatkům, abych si na to zvykla. Teď už si zvykám. Puchýře už nemám naštěstí, občas jen nějaké šrámy, když se kopnu podpatkem, ale jinak je to už docela dobré a nejsem z toho tolik vyčerpaná. První týden jsem byla hlavně psychicky vyčerpaná,“ svěřila se Super.cz Eva, která na trénink dorazila v něžných kytičkovaných šatech, ve kterých předvedla svou vysportovanou figuru a dokonalé nohy.

Jsou to dva roky, co si Eva Adamczyková zlomila oba kotníky, musí jim tudíž věnovat extra péči. „Kotníky jsou bolavější i po mých trénincích, kdy mám atletiku nebo posilovnu, to jsou vždycky bolavé, ale musím se o ně pak postarat večer, dám si zábal, aby měly čas regenerovat,“ svěřila se Eva, která si tréninky po boku Jakuba Mazucha užívá. „Všechno spolu konzultujeme, jsme parťáci, zvykáme si na to, protože Eva je skvělá sólistka. Máme za sebou tři týdny a je to lepší a lepší,“ prozradil tanečník. ■