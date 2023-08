Zpěvačka Adele propukla v pláč přímo během koncertu, když páru z publika odhalila pohlaví dítěte

Adele Profimedia.cz

Adele (35) už je zřejmě připravená na to mít druhé dítě. Přesně tak se teď ve světě píše o zpěvačce, která se dojetím rozplakala během svého koncertu, když ji jistý pár poprosil, aby odhalila pohlaví jeho miminka.

Takové dojetí asi nikdo nečekal. Během zpěvaččina koncertu v Las Vegas tento víkend splnila Adele velké přání mladých manželů z New Yorku. Ti si v obálce přinesli odpověď na otázku, jestli doma přivítají holčičku, nebo chlapečka. Adele ve vyprodané hale The Colosseum at Caesars Palace souhlasila a nejdříve bylo vše v pořádku. Zpěvačka pronesla pár vtipných slov, prozradila, že nic takového ještě nedělala, otevřela obálku a zjistila, že dítě bude chlapec. Pak ji ale náhle přemohly emoce, Adele se musela odvrátit od publika a vzlykala.

Video sdílel budoucí tatínek.

Video sdílel na své sociální síti nadšený budoucí otec a ihned se stalo virálním. A zahraniční média začala psát o tom, že Adele je určitě již připravená mít dítě se svým snoubencem Richem Paulem. Zpěvačka nedávno sama v legraci řekla, že by v budoucnu mohla rušit koncerty kvůli tomu, že bude mít miminko. Adele už má doma syna Angela, jehož otcem je bývalý manžel Simon Konecki. ■