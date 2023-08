Sandra Bullock prožívá nejhorší chvíle: Herečka poprvé po smrti partnera na veřejnosti

Sandra Bullock Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Randall zemřel začátkem srpna po tříletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Nemoc fotografovi nejbližší na jeho přání drželi celou dobu v tajnosti.

Snímky herečky se objevily v době, kdy se řeší skandál kolem filmu Zrození šampiona, za který Bullock získala Oscara. Snímek je inspirovaný životem někdejší hvězdy NFL Michaela Ohera, který nyní podal žádost o zrušení opatrovnictví a svou rodinu obvinil z toho, že mu lhala a využila ho pro peníze.

Sedmatřicetiletý muž uvedl, že mu jeho opatrovníci Leigh Anne a Sean Tuohyovi řekli, že mezi adopcí a opatrovnictvím není žádný podstatný rozdíl. „To, co podepsal, ale nebyly adopční papíry. A Michael to až do února roku 2023 nevěděl,“ cituje magazín People ze soudního spisu.

Poté měli jeho příbuzní vydělat peníze na zmíněném filmu, jehož ústředním motivem byla rodina, která se chlapce ujala a pomáhala mu ve škole i v úspěšné kariéře profesionálního sportovce.

Snímek vydělal víc než 309 milionů dolarů (přes 6,8 miliardy Kč) a podle Ohera bylo čtyřem členům rodiny Tuohyových (matce, otci a jejich dvěma dětem) za film vyplaceno 225 tisíc dolarů (necelých 5 mil. Kč) a 2,5 % z výnosů filmu. ■