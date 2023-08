Co říkáte na Salmu Hayek v bikinách bez filtrů a bez retuše? Příroda na ní vážně nešetřila

Salma Hayek Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Výlet luxusní jachtou do své rodné země aktuálně podniká herečka Salma Hayek (56). Ta společně s manželem Françoisem-Henrim Pinaultem (61), jejich dcerou a pár přáteli zamířili do oblíbeného letoviska celebrit Los Cabos.

Filmová představitelka malířky Fridy Kahlo si výlet parádně užívá a jako správná herečka zvyklá na blesky fotoaparátů v mžiku předvede veselou pózu, když ji někdo zvěčňuje na mobilní telefon. Však také Salma rozhodně nemá problém předvést se více než 26 milionům svých fanoušků na Instagramu v bikinách. Dělá to naopak ráda a poměrně často. O záplavu pozitivních a obdivných ohlasů má pokaždé postaráno.

Ovšem pokud Salmu někdo obviňoval z používání filtrů a úprav fotografií, bude nejspíš docela zklamaný. Herečka totiž ani ve svých šestapadesáti nic takového nepotřebuje. Příroda k ní byla zkrátka hodně štědrá, a to nejen, co se mladistvého vzhledu týče... Patrné to je i v bikinách, které zdůraznily přesně to, co měly.

Salma zároveň opakovaně odmítá, že by někdy použila botox a dokonce tvrdí, že si ani nebarví vlasy. Jako důkaz nedávno sdílela fotografii, kde se její vlnitou kšticí proplétalo pouze pár stříbrných vlasů.

Ve formě se ovšem zdá být i hereččin manžel, miliardář a majitel oděvního korporátu Kering zaštiťující řadu značek zvučných jmen jako Balenciaga, Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen a další. Společně se Salmou patří mezi nejstabilnější páry šoubyznysu. Dvojice se zasnoubila v roce 2017 a téhož roku se jim narodila dcera Valentina. O dva roky později se na svátek svatého Valentýna vzali a klape jim to dodnes. ■