Manželka Bruce Willise bojujícího s demencí sdílela srdceryvný příspěvek. Během svého proslovu měla slzy na krajíčku

Emma se o svého muže stará prakticky nepřetržitě. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Bruce Willis léta platil za drsňáka, který dokáže překonat všechny životní překážky a nic ho neohrozí. Jeho životem nejdříve prošla Demi Moore, podruhé se oženil s Emmou Heming a žil velmi šťastným životem. Ovšem až do doby, než mu lékaři diagnostikovali vážnou nemoc. Nejprve mysleli, že trpí afázii, kdy dochází ke ztrátě schopnosti mluvit a rozumět textu. Později ale přišla ještě větší rána.

Bruce byl nakonec správě diagnostikován, nemoc zvaná frontotemporální demence ovlivňuje osobnost člověka, který ztrácí sebekontrolu, může mít agresivní stavy nebo zanedbává osobní hygienu. Jeho o třiadvacet let mladší manželka se o něj celou dobu stará a na sociální síti se rozhodla zveřejňovat informace o nemoci a o péči o manžela.

Ve svém posledním příspěvku se Emma rozpovídala o tom, jak se v současné době cítí. S dvěma dcerami, Mabel (11) a Evelyn (9), trávila čas na horách a z posledních fotografií, na kterých se usmívala, mohli lidé nabýt dojmu, že je v rodině vše v pořádku a bývalá modelka vede skvělý život. Ta je teď ale vyvedla z omylu. „Vím, že to vypadá, že lepší život už bych nemohla mít. Dělám to pro sebe, pro své děti a pro Bruce, který by nechtěl, abych žila jinak,“ řekla Emma, která zdůraznila, že tato její síla by neměla být zaměňována s tím, že se má dobře.

Se slzami na krajíčku přiznala, že její skutečné pocity jsou štěstí na míle vzdálené. „Nemám se dobře. Ale kvůli sobě a své rodině musím udělat maximum.“ Z jejích slov vyplývá, že na tom Bruce Willis nejspíš není zcela růžově a možná už si ani zcela neuvědomuje, co se v jeho okolí děje. Emma ale každopádně dělá vše proto, aby se všichni členové rodiny měli co nejlépe. ■