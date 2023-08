Hvězda Rychle a zběsile a bikinky tvoří dokonalou kombinaci: Skvělé geny má po mamince, vypadají jako sestry!

Jordana Brewster Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Třiačtyřicetiletá Brewster si o víkendu užila pohodový den na pláži v Santa Monice, kam se vydala i s o dva roky starším investorem Masonem Morfitem, jehož loni v září pojala za manžela. Dvojice si spolu užila koupání v oceánu, ale k opalování už Jordana svého muže nepřesvědčila. Vzala si tak osušku a vydala se mimo stín slunečníku, kde chvíli sledovala okolí a poté se začetla do knihy.

Půvabná rodačka z Panamy, která počala se svým prvním manželem Andrewem Formem dva syny, má sexy křivky v genech. Její maminka Maria João (68) byla modelkou a v roce 1978 se dokonce objevila na obálce magazínu Sports Illustrated.

Jordana ovšem modelingové začátky, které provázejí řadu jejích kolegyň, vynechala a rovnou se vydala na hereckou dráhu. Už v patnácti začala účinkovat v soap opeře As the World Turns, která se v USA vysílala neuvěřitelných 54 let až do roku 2010. Pro většinu fanoušků ale už navždy zůstane Miou Toretto z Rychle a zběsile... ■