To je nová manželka? Ex Bagárové Muradov romanticky pózuje se svou láskou při západu slunce

Sabina Karásková Foto: archiv S. Karáskové

Je to pár dní, co účastnice Love Islandu vyděsila fanoušky snímky s podlitinami v obličeji. Modřiny si Sabina Karásková způsobila svou neopatrností ve fitku, nic vážného se tak nestalo a se svým přítelem, zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem (33) mohla odletět na plánovanou cestu do Uzbekistánu.