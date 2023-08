Markéta Konvičková o krušném období, kdy přišla o vaječník: „Z hezké holky se stala chodící pochmurná koule“

Superchat s Markétou Konvičkovou. Zpěvačka se rozpovídala o svém boji s nádorem, o své dcerce i o dalších plánech Super.cz Superchat

Markéta Konvičková (29) patří k našim nejtalentovanějším zpěvačkám. Její fanoušci o ní ale v posledních letech moc nevěděli a důvod byl jasný. Lékaři jí našli vzácný nádor na vaječníku, na jehož léčbu chemoterapie nezabírá. Do konce života tak musí brát léky. Dnes je zpěvačka plná energie a o svém onemocnění mluví otevřeně a dodává tak odvahu dalším ženám, které podobným nemocím musí čelit. To dokázala i v našem pořadu Superchat , do kterého přijala pozvání moderátora Ondřeje Kočího (35).

„Já jsem to zažila opačně. Já jsem neprodělala chemoterapie, kvůli kterým bych přišla o vlasy. Já jsem bez léčby začala ztrácet sama sebe. Jak vnitřně, tak vnějším způsobem. Než se přišlo na to, co mi je, tak jsem otékala, měla jsem problémy s tlakem, vypadaly mi vlasy. Z hezké holky se stala chodící pochmurná koule, lidi ti nadávají a ty nevíš, co se s tebou děje. To zjištění bylo pak vysvobození, ale nejtěžší byla ta cesta k tomu. Až když mi odstranili cystu z vaječníku, tak mi spadl kámen ze srdce a tělo se mi rychle dalo do kupy a do měsíce jsem odtekla a cítila jsem se dobře,“ svěřila se zpěvačka.

Vše špatné je pro něco dobré. Díky tomuto onemocnění má dnes krásnou a zdravou dcerku Amálku. „Myslím, že to s tím souvisí. Chtěla jsem být mladou maminkou, s holkama jsme si říkaly, že mezník je 30 let. V 25 mi ale vzali cystu a část vaječníku, a pak mi řekli, že tomu mohu dát volný průběh. S partnerem jsme si řekli, že když to přijde, tak to zvládneme. Bylo to nahození toho lana, kdyby to nebylo, tak bychom asi ještě cestovali. Tohle mi v životě nahrálo,“

Porod zpěvačku nijak neděsil a nic hrozného to pro ni nebylo. „Amálka je zázrak, že s jedním vaječníkem to napoprvé vyšlo. Jsem velmi ráda, je to to nejhezčí, co se člověku může stát. Kdybych to věděla dřív, tak bych rodila už od dvaceti,“ smála se Markéta.

Fanoušci se momentálně radují z její nové písně NEBE PEKLO RÁJ, opět ve spolupráci s Janem Bendigem, se kterým ji od Česko Slovenské SuperStar 2009 pojí přátelství. Jak na tuto soutěž Markéta Konvičková vzpomíná? To i více ze života talentované zpěvačky se dozvíte v našem novém Superchatu, který si můžete pustit tady ve videu nebo na všech podcastových aplikacích. ■