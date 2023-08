Nejmladší účastnice StarDance po zranění: Hvězda Kukaček na parketu trpí kvůli zlomenině

Darija Pavlovičová a Dominik Vodička už trénují na StarDance. Super.cz

Ta jí totiž dosud dělala potíže, a to kvůli nedávnému zranění. „Nemyslela jsem si, že to bude tak moc náročné, jak to je,“ svěřila se herečka. „Učím se, podpatky jsem na sobě měla opravdu jen párkrát za život,“ prozradila Super.cz Darija, která si způsobila zlomeninu.

„Měla jsem zlomený malíček na noze, stalo se to asi měsíc předtím, než jsme začali trénovat a ten otok pak hrozně bolel. Hlavně ty boty s podpatky jsou těsné a bolí to,“ dodala Darija, která nyní postupně začíná zkoušet v tanečních střevících. „Teď je postupně dáváme, půl hodinku, hodinku tréninku,“ řekl Dominik Vodička, který StarDance vyhrál po boku Veroniky Khek Kubařové.

„Jsem nadšený, znovu mám herečku, je to člověk, který se dovede do toho vcítit víc než jiná celebrita. Rozumíme si a vše funguje,“ prozradil nám profesionální tanečník s tím, že plánuje s herečkou na parketu předvést také odvážnější prvky. „Darija se bojí zvedaček, musíme se naučit nebát, je lehounká, tak bude létat vzduchem,“ dodal Dominik, který začal mladou herečku jako první učit tanec cha cha. „Je to zábavné, ale těžké. Aktuálně se naplno věnuji StarDance, jsou to čtyři hodiny denně,“ svěřila se Darija během zkoušky. ■