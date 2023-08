Kate Moss za covidu ubytovala mladší sestru, ale hořce litovala. Lottie na ni udělala pěkný podraz a ještě si stěžuje

Lottie Moss Profimedia.cz

Přestože se kdysi zdálo, že k sobě i přes značný věkový rozdíl mají blízko, sesterské pouto se postupem let téměř vytratilo. Údajně k tomu do značné míry přispělo chování Lottie v době, kdy využila nabídky své slavné sestry, aby bydlela u ní v domě v Cotswoldu během pandemie covidu-19.

Lottie, které se přezdívalo ‚nová Kate Moss‘, ovšem sestřino vstřícné gesto nepřijala zrovna s pokorou. Zatímco pro Kate znamená její dům jedinou jistotu soukromí, kterou si přísně střeží, Lottie začala na Instagramu sdílet řadu fotografií její nemovitosti. Navíc pro topmodelku ve velice nepříjemné souvislosti. Lottie se fotila v explicitních pózách v různých částech jejího domu.

Následující rok navíc Lottie na svém profilu služby s placeným obsahem začala sdílet odhalené příspěvky, čímž byla Kate rovněž pohoršena.

Když se Lottie za pochmurné atmosféry konečně z domu Kate vystěhovala, nechala po sobě údajně 'na rozloučenou' dvě vypité láhve oblíbeného sestřina vína, což bylo interpretováno jako pohrdavé gesto, které ovšem Lottie odůvodnila tak, že Kate už přece nepije.

Od jejich rozkmotření Lottie tvrdí, že ji Kate ve skutečnosti nikdy nepodporovala a že do značné míry vyrostla sama. Podle zdroje Page Six údajně Kate nechce, aby s Lottie měla co dočinění ani její dcera Lila (20). Přes to všechno si blondýnka postěžovala, že už s ní Kate nechce mít nic společného... ■