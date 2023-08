O Lucii Borhyové ví téměř vše. Moderátorka prozradila jméno muže, kterému se 24 let svěřuje s nejintimnějšími věcmi

Lucie Borhyová oslavila výročí se svým největším parťákem. Super.cz

Moderátorka Lucie Borhyová (45) prozradila, že 5. srpna oslavila 24 let ve vztahu. Kdo je tím mužem, se kterým sdílí nejdelší vztah v životě? Není to její láska, ale parťák ze zpráv Rey Koranteng (49)!

"Je to tak. Už jsme s Reyem spolu 24 let. 5. srpna jsme měli výročí. Je to můj nejdelší vztah. Známe se ještě déle. Dva roky předtím už jsem v televizi pracovala. Známe se tedy 26 let, což je fakt dlouhá doba," řekla Super.cz moderátorka.

Za tu dobu se z Reye stal nejen její parťák, ale také nejlepší kamarád. Nikdy se prý ani výrazně nepohádali.

"Naštěstí krize nebyla. Pracujeme spolu, a navíc ještě bydlíme vedle sebe. Potkáváme se na obecních akcích, na čarodějnicích, rozsvěcení stromku, potkáváme se v supermarketu, v lékárně. Nemáme se dost ani mimo práci. Máme se rádi a to je super. Je vzácné najít vztah, kdy se lidi nehádají a nemají ponorku," vysvětluje.

Je také jediným mužem, na kterého její partner nežárlí. "Na Reye nemusí žárlit. A také je to jediný chlap, kterému se můžu svěřit úplně se vším. Mám parťáka a nejlepšího kámoše. Je to můj důvěrník, ví o mně téměř všechno," prozradila Lucie na večírku televize Nova. ■