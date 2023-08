Milan Peroutka v bolestech: Vrátily se mu dlouholeté zdravotní problémy, zatím odmítá zásah lékaře

Milan Peroutka Foto: se souhlasem M.Peroutky

Problémy se nyní po letech vrátily a rovnou před vystoupením. „Po milionu letech zánět středního ucha. Poprosil jsem pana doktora nepíchat a chci to zkusit rozehnat práškama. Nenechal jsem si to píchnout, protože to ještě necítím akutně a mám z minulosti hodně zjizvenej bubínek. Tak pokud by to šlo rozehnat jinak, tak jedině dobře,“ vysvětlil zpěvák, který sice neděli proležel, v pondělí už ale vyrazil do divadla na zkoušky.

„Zrovna dnes máme první projížděčku na mikroporty, ale kdyby mi to moc nešlo, mám aspoň dobrý argument, že se moc neslyším,“ řekl Super.cz zpěvák, který se nadopoval prášky proti bolesti a doufá, že problémy se sluchem samy odezní. Pokud ne, bude muset i tak navštívit lékaře. ■