Stály za rozpadem Nightworků drogy? Zakladatel slavné skupiny František Soukup objasnil, co přesně se tehdy stalo

Zakladatel Nightworků František Soukup objasnil důvod zániku skupiny FTV Prima

„Jedinej další kytarista, kterýho jsem znal z gymnázia pro méně talentované děti, byl Jakub Prachař (39). Potkal jsem ho na Národní třídě a oslovil jsem ho. My jsme se na gymplu neměli moc rádi, jenže on říkal, že když se dozvěděl, že mám počítač s hudebním programem, že jsem asi udělal pokrok a že by to chtěl zkusit. Protože neměl kde nahrávat ty svoje nápady. Takhle vzniknul Nightwork. Pak se tam různě lidi točili a šest let jsme se trápili, až jsme se finálně dali dohromady v týhle sestavě,“ svěřil se František v show 7 pádů Honzy Dědka, ve kterém byl hostem se svým otcem. Vojtu Dyka (38) následně poznali přes konkurz.

„Já jsem mu dal k dispozici studio. Měl jsem radost, že chlapec nebere drogy, tak čert vem školu, hlavně, když komponuje. Mně se líbily věci, které z něj lezly,“ reagoval na synovo vyjádření jeho otec Ondřej.

To se ale v průběhu doby změnilo a hoši si prý slávu užívali ve velkém, a to prý podle slov Františka zapříčinilo rozpad skupiny, která bořila české hitparády. „Když jsme dělali poslední koncert v O2 Aréně, spoluprodukovali jsme to. A když jsem projížděl s produkčním rozpočet, ptal jsem se, co znamená položka „Ostatní“? Byla to položka za desítky tisíc. A on říkal: To jsou drogy. Tak jsem se ptal, kdo to měl? A on: Všichni kromě tebe. A takhle skončil Nightwork, to bylo poslední vyúčtování,“ dodal hudebník. ■