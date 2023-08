Iva Kubelková v plavkách opět vyráží dech! Fanoušky ohromila bujným dekoltem a dokonalými křivkami

Iva Kubelková Foto: Se souhlasem I. Kubelkové

„Po čtyřicítce jsem začala vnímat, že tělo začalo fungovat jinak. Metabolismus se zpomalil, vše začne mít jiný režim. Pokud se člověk chce udržet, tak to stojí víc času a energie. Začala jsem víc cvičit, intenzivně na sobě pracovat. Teď jsem do toho musela šlápnout, protože jinak to nejde. Naštěstí svaly mají paměť, a tak čím víc tomu člověk věnuje času, energie a prostoru, tím víc mu to tělo vrátí,“ prozradila Iva nedávno Super.cz.

Nyní se s fanoušky podělila o nové fotky a video, kde si v plavkách užívá letního počasí, které se po dvou týdnech opět vrátilo. Smyslné křivky v černých plavkách vynikly dokonale, a tak není divu, že lidem spadla údivem brada. Iva má teď navíc dvojnásobnou dávku pohybu. Pilně trénuje na nový ročník StarDance, ve kterém ji uvidíme tančit s tanečníkem Martinem Prágrem. ■