Jeho partnerka dostala sodu kvůli výchově syna, teď na Josefa Kůrku praskl údajně obří dluh

Josef Kůrka se nedávno stal otcem. TV Nova

Josef Kůrka a jeho partnerka Angie Mangombe se v poslední době setkávají s jednou negativní zprávou za druhou. Influencerka to od lidí schytala za to, že po porodu opouští syna, teď je terčem naopak bývalý Muž roku, který má mít statisícové dluhy.

Svalovec, který se proslavil mimo jiné i v reality show Survivor nebo Výměna manželek, měl mít v minulosti problémy, které způsobily velké dluhy. Podle deníku Blesk Muž roku 2016 dluží nejvíce České spořitelně, kde si vzal dva úvěry za téměř 465 tisíc, které nesplácel. Dalších 185 tisíc dluží ČSOB. Josef Kůrka prý ale neplatil ani daně a zdravotní pojištění. Nastřádaly se ale i další dluhy a celkem měla dlužná suma údajně k 13.7. 2021 dosáhnout na 799 184,91 koruny.

Pomoci mu ale měl soudní bankrot a povolení oddlužení, které by ho mělo při pravidelném splácení postupně zbavit problémů. „Teď se zabydlujeme, bydlíme v Ústí, nastupuju tam i do práce, protože sám bych se sice modelingem a Instagramem uživil, ale pro tři by to byla nejistota. Vracím se k práci v zastavárně, kde jsem začal pracovat už za covidu, ale právě na pobočce v Ústí nad Labem,“ řekl Kůrka Super.cz na konci května. V současné době by tak měla být rodina, do které se nedávno narodil syn Rafael, v bezpečí. ■