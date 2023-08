Wilde je minulost, s Ratajkowski to nevyšlo. Harry Styles teď vrká s herečkou, která se blýskla v kanibalistickém filmu

Pár už se neskrývá. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

A je to konečně venku. Harry Styles (29) byl dlouho spojovaný s Emily Ratajkowski (32), se kterou si v březnu vystřihl vášnivý polibek v Tokiu. Jeho srdce ale zřejmě patří herečce Taylor Russell (29), se kterou by viděn už několikrát.

Zpěvák je idolem pro mnoho žen a dívek, které napjatě očekávají, kdo nakonec zakotví po jeho boku. V minulosti měl románek například i s Taylor Swift, poslední velkou láskou byla Olivia Wilde (39), se kterou se po téměř ročním vztahu rozešel prý hlavně kvůli tomu, že se herečka chtěla věnovat práci a svým dvěma dětem. Spekulovalo se tak o tom, že se ti dva k sobě možná opět vrátí. Místo toho byl ale Harry letos v březnu viděn během svého turné na ulici s Emily Ratajkowski, kterak si vášnivě vyměňovali tělesné tekutiny. Senzace se ale nekonala a od té doby spolu viděni nebyli.

Jiný případ je to ovšem s Taylor Russell, kanadskou herečkou, která se proslavila třeba v seriálu Netflixu Ztraceni ve vesmíru, dramatu Waves, hororu Úniková hra a naposledy kanibalistickou road movie Do morku kostí, kde se objevila po boku Timothéeho Chalameta. S Harrym byla poprvé spatřena v červnu, když vycházeli z muzea v Londýně, a měla navštívit i zpěvákův koncert ve Vídni. Teď se herečka v Londýně zúčastnila tiskové konference k nové divadelní inscenaci a poté si vyšla právě se Stylesem, jeho kamarádem Jamesem Cordenem a jeho ženou. Zpěvák vypadal herečkou okouzlen a podle svědků měl oči jen pro ni. Na to, jak jim to sluší, se podívejte v naší galerii. ■